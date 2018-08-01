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Украинский солдат перешел на сторону ДНР из-за угроз нацистов-сослуживцев

Происшествия

Экс-боевик ВСУ захватил с собой оружие и документы

Украинский солдат перешел на сторону ДНР из-за угроз нацистов-сослуживцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские боевики, АТО, ВСУ

Донецк, 1 августа 2018, 20:43 — REGNUM  Боевик ВСУ по имени Сергей, служивший на линии соприкосновения, на днях перешел на сторну ДНР, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов 1 августа, сообщил официальный сайт командования.

«Решение о переходе Сергей принял, не желая мириться с предвзятым к нему отношением со стороны своих националистически настроенных сослуживцев, дискриминациями, претензиями и угрозами на том лишь основании, что он уроженец Донбасса», — рассказал Безсонов.

В настоящее время солдат дает показания следователям ДНР о преступлениях ВСУ в Донбассе.

Напомним, в конце апреля 2018 года военнослужащим ДНР сдался боевик грузинского формирования, воюющего за Украину. Он выразил готовность рассказать об участии в гражданской войне военнослужащих стран НАТО, а также иностранных инструкторов.

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