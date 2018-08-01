ВСУ обстреляли два поселка в ДНР из автоматических гранатометов

Соледар, ДНР, 1 августа 2018, 20:15 — REGNUM Вечером 1 августа боевики ВСУ выпустили в сумме около восьмидесяти гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС) по населенным пунктам Луганское и Шахта имени Гагарина возле Горловки, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Кроме того, шахту имени Гагарина обстреляли из РПГ, СПГ и стрелкового оружия. По Луганскому украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия.
Напомним, ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок Спартак.
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