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ВСУ обстреляли два поселка в ДНР из автоматических гранатометов

Происшествия

Масштабы разрушений и наличие жертв уточняется

ВСУ обстреляли два поселка в ДНР из автоматических гранатометов
Иван Шилов © ИА REGNUM
АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

Соледар, ДНР, 1 августа 2018, 20:15 — REGNUM  Вечером 1 августа боевики ВСУ выпустили в сумме около восьмидесяти гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС) по населенным пунктам Луганское и Шахта имени Гагарина возле Горловки, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Кроме того, шахту имени Гагарина обстреляли из РПГ, СПГ и стрелкового оружия. По Луганскому украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок Спартак.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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