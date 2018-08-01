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За сутки удвоилось число отравившихся шаурмой киевлян

Происшествия

Полиция начала проверку по этому факту

За сутки удвоилось число отравившихся шаурмой киевлян
Jeff Keen
Шаурма

Киев, 1 августа 2018, 19:33 — REGNUM  По состоянию на 1 августа количество людей, заболевших вследствие употребления шаурмы в Киеве, составило 60 человек, заявили в Госпродпотребслужбе со ссылкой на данные киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

Рекорд по числу отравлений установил киоск, расположенный на Почтовой площади города — 25 случаев. Почти столько же отравилось шаурмой, купленной в киоске возле станции метро «Дарница» — 23 человека.

В данный момент все киоски, продукцией которых отравились люди, закрыты.

Напомним, ранее столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила о тридцати случаях отравления людей шаурмой.

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