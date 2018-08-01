За сутки удвоилось число отравившихся шаурмой киевлян

Киев, , 19:33 — REGNUM По состоянию на 1 августа количество людей, заболевших вследствие употребления шаурмы в Киеве, составило 60 человек, заявили в Госпродпотребслужбе со ссылкой на данные киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

Рекорд по числу отравлений установил киоск, расположенный на Почтовой площади города — 25 случаев. Почти столько же отравилось шаурмой, купленной в киоске возле станции метро «Дарница» — 23 человека.

В данный момент все киоски, продукцией которых отравились люди, закрыты.

Напомним, ранее столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила о тридцати случаях отравления людей шаурмой.

Читайте ранее в этом сюжете: Тридцать любителей шаурмы оказались в больницах Киева