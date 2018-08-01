Судно с мигрантами терпит бедствие у греческого острова Самос

Афины , , 18:57 — REGNUM Береговая охрана Греции сообщила о начале поисково-спасательной операции вблизи острова Самос, где предположительно терпит бедствие судно с 50 мигрантами на борту, 1 августа передает агентство Associated Press.

О бедствии судна с беженцами стало известно благодаря звонку одного из мигрантов. Характер бедствия пока неизвестен.

В поиске судна принимают участие спасательный вертолет и шесть катеров береговой охраны Греции.

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