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Судно с мигрантами терпит бедствие у греческого острова Самос

Происшествия

В поиске судна принимают участие спасательный вертолет и шесть катеров греческой береговой охраны

Судно с мигрантами терпит бедствие у греческого острова Самос
Иллюстрация: Onetoday.google.com
Беженцы

Афины , 1 августа 2018, 18:57 — REGNUM  Береговая охрана Греции сообщила о начале поисково-спасательной операции вблизи острова Самос, где предположительно терпит бедствие судно с 50 мигрантами на борту, 1 августа передает агентство Associated Press.

О бедствии судна с беженцами стало известно благодаря звонку одного из мигрантов. Характер бедствия пока неизвестен.

В поиске судна принимают участие спасательный вертолет и шесть катеров береговой охраны Греции.

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