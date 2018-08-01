В Сербии найдены застреленные мигранты

Белград, , 18:36 — REGNUM Полиция Сербии сообщила об обнаружении двоих застреленных беженцев, 1 августа передает агентство Associated Press.

Тела двоих мигрантов были обнаружены в деревне Добринцы в 40 километрах от Белграда. Полиция начала расследование этого преступления.

В Сербии находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, прибывших из стран Ближнего Востока. Большая часть из них «застряла» в балканской стране по пути в Германию и Францию.

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