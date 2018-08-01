Убитые в ЦАР российские журналисты за день до своей гибели сидели в полиции

Банги, , 18:34 — REGNUM Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко за день до своей гибели в Центральноафриканской республике были задержаны полицией и освобождены за взятку, сообщает 1 августа ИНТЕРФАКС-АВН.

Ссылаясь на информацию от Сусанны Баранжиевой, коллеги и соавтора убитого в ЦАР Александра Расторгуева, агентство сообщает, что всю группу 30 августа задержали местные полицейские, объявившие их видеосъемку незаконной.

«За день до нападения он писал мне, что их задержали полицейские. Я спросила за что, он ответил, что там нельзя снимать. Пришлось полицейскому давать взятку, чтобы выбраться оттуда», — цитирует агентство слова Сусанны Баранжиевой.

Кроме того, Расторгуев написал ей, что организация их командировки была отвратительной, они не получили в свое распоряжение переводчика, а нанятый водитель ничего не понимал.

Как сообщало ИА REGNUM, тела троих российских журналистов были обнаружены 31 июля в одном из районов Центральноафриканской республики. Их автомобиль был изрешечен пулями, но водителя с ними не было.

Ранее сообщалось, что погибшие работали в ЦАР по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского.

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