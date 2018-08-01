Наводнение в Мьянме: из зоны затопления эвакуируют десятки тысяч человек

Нейпьидо, , 18:03 — REGNUM Власти Мьянмы эвакуировали десятки тысяч человек из-за наводнений в низменных районах страны, 1 августа передает агентство Associated Press.

Согласно отчету Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями, из затопленных районов в провинции Баго в 186 лагерей эвакуировано около 94 тыс. человек. Общее число эвакуированных жителей по всей стране составило 132 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, июль в Юго-Восточной Азии является сезоном муссонов. Ежегодно сильные ливни вызывают потоп на тысячах квадратных километров территории в Индии, Бангладеш, Мьянме, и других странах региона.

Читайте также: Жертвами сезона дождей в Индии стали более 1500 человек