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Наводнение в Мьянме: из зоны затопления эвакуируют десятки тысяч человек

Происшествия

По всей стране эвакуировано порядка 132 тыс. человек

Наводнение в Мьянме: из зоны затопления эвакуируют десятки тысяч человек
Карло Сарачени. Наводнение

Нейпьидо, 1 августа 2018, 18:03 — REGNUM  Власти Мьянмы эвакуировали десятки тысяч человек из-за наводнений в низменных районах страны, 1 августа передает агентство Associated Press.

Согласно отчету Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями, из затопленных районов в провинции Баго в 186 лагерей эвакуировано около 94 тыс. человек. Общее число эвакуированных жителей по всей стране составило 132 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, июль в Юго-Восточной Азии является сезоном муссонов. Ежегодно сильные ливни вызывают потоп на тысячах квадратных километров территории в Индии, Бангладеш, Мьянме, и других странах региона.

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Наводнения
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