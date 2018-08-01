Тунис может потерять международное авиасообщение

Тунис, , 17:12 — REGNUM В Тунисе уже на протяжении 8 лет сохраняется нестабильная обстановка, которая установилась после событий «арабской весны», приведшей к смене власти. В результате в стране наблюдается продолжительный рост уровня преступности, стагнация в экономике и серьезный кризис туриндустрии.

Ситуация резко ухудшилась после двух терактов в 2015 году (нападение на гостей двух отелей в городе Сус и захват заложников в Национальном музее Бардо). Предпринятые правительством Туниса меры по усилению безопасности в курортных городах, а также введение чрезвычайного положения не спасли репутацию туристических мест и оттолкнули многих потенциальных гостей страны. При этом, как отмечают эксперты, существенного прогресса в обеспечении безопасности не удалось достичь даже спустя три года.

Положение в туристической сфере ухудшается состоянием международных аэропортов Туниса, регулярными забастовками сотрудников, а также кризисом местных авиакомпаний. Как пишет КМ.ru, в данный момент под вопросом находится возможность принимать международные рейсы в аэропорту «Тунис-Карфаген». По данным издания, контрольная башня этой воздушной гавани находится в плачевном состоянии.

Как сообщает издание «Актуальные новости», кризис в туристической сфере привел к тому, что несколько туроператоров отменили рейсы в Тунис со стороны туроператоров. Так, например, в эту страну уже невозможно добраться напрямую из Казани или из Екатеринбурга. Кроме того, закрыто авиасообщение между Тунисом и Киевом, Харьковом, а также рядом других украинских городов.

Местные авиаперевозчики тоже находятся в глубоком кризисе, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. В результате пассажиры теряют доверие к тунисским авиаперевозчикам, а в сети появляются негативные отзывы о некоторых компаниях. Так, например, крайне не рекомендуется летать рейсами Nouvelair. Туристы отмечают, что самолеты этой авиакомпании очень старые и тесные внутри, а во время полета они практически постоянно испытывали серьезную тряску, из-за которой регулярно гас свет.

Власти Туниса пока не сделали ничего для улучшения ситуации в туристической сфере. Пока предпринимаются лишь отдельные показательные меры, которые к тому же приводят к ухудшению отношений с другими странами. Так, например, следовавшее из Новороссийска судно Ural уже 6 месяцев находится в портовом городе Сфакс. Тунисские пограничники задержали корабль по обвинению в поддержке террористов, однако каких-либо конкретных обвинений до сих пор не выдвинуто.

По мнению политологов, кризис в Тунисе принял затяжной характер, в связи с чем безопасность сложно гарантировать. Поэтому всем желающим отдохнуть в этой стране предлагают отложить поездку до стабилизации ситуации.