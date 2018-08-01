В Казахстане пресекли контрабанду сжиженного газа

Тараз, Казахстан, , 17:12 — REGNUM Департамент Комитета национальной безопасности по Джамбульской (Жамбыльской) области Казахстана пресек деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимающейся контрабандой сжиженного газа, сообщает 1 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на КНБ.

Деятельность ОПГ была пресечена с привлечением службы экономических расследований регионального департамента внутренних дел. Злоумышленники вывозили сырье за пределы республики.

5 июля Кордайский районный суд приговорил трех фигурантов дела к трем годам лишения свободы условно. В доход государства было направлено 50 тыс. кг сжиженного углеводородного газа и транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2017 года сотрудники департамента КНБ по Атырауской области задержали шесть грузовых автомобилей со 100 тоннами краденой нефти.

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