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Пол ушёл из-под ног: в Оренбуржье слесарь пострадал при замене труб

Происшествия

В Гае при замене труб в жилом доме произошло обрушение пола

Оренбург, 1 августа 2018, 16:41 — REGNUM  В Гае Оренбургской области днём 1 августа во время работ по замене труб травмы получил слесарь. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM с старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, в квартире произошло обрушение пола.

Сейчас на месте работают правоохранители. Слесарь госпитализирован. У него зафиксированы ушибы ног.

По предварительным данным, несчастный случай произошёл в квартире, расположенной на первом этаже четырёхэтажного дома. Слесарь менял трубы в ванной, когда пол в прямом смысле слова ушёл из-под ног. Для извлечения мужчины, который провалился в образовавшуюся дыру, привлекались спасатели МЧС.

Проводится доследственная проверка по факту травмирования работника. Тяжесть вреда здоровья установят после судмедэкспертизы.

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Производственный травматизм и охрана труда
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