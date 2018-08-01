В Тюменской области заключённый избил замначальника колонии

Ишим, Тюменская область, , 17:49 — REGNUM В Тюменской области на скамью подсудимых попал заключённый, напавший на заместителя начальника колонии. Он обвиняется в применении насилия не опасного для жизни и здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Нападение произошло в вечернее время 15 июля 2018 года. Заключённый Ишимской исправительной колонии, ранее осуждённый за совершение преступлений против собственности, стал высказывать недовольство условиями отбывания наказания. Отказавшись исполнять требования сотрудников пенитенциарного учреждения, обвиняемый напал с кулаками на заместителя начальника колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области, нанеся несколько ударов.

Дело направлено в прокуратуру. После утверждения заключительного обвинения будет направлено в суд. Заключённому грозит лишение свободы до пяти лет.

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