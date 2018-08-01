ЛНР: ВСУ размещают свои войска и технику в школах

Луганск, , 16:05 — REGNUM Более чем 10 школ заняли украинские войска в населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, солдаты ВСУ игнорируют приближение начала учебного года и занимают наиболее удобные для себя позиции, занимая школы. Марочко добавил, что Киев перекидывает в Донбасс иностранных наемников и размещает их в школах. При этом на одном из школьных стадионов украинские войска разместили военную технику.

Напомним, ранее Киев перебросил в Донбасс польских снайперов-женщин из частной военной кампании.