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ЛНР: ВСУ размещают свои войска и технику в школах

Происшествия

Также Киев перекидывает в Донбасс иностранных наемников

Луганск, 1 августа 2018, 16:05 — REGNUM  Более чем 10 школ заняли украинские войска в населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, солдаты ВСУ игнорируют приближение начала учебного года и занимают наиболее удобные для себя позиции, занимая школы. Марочко добавил, что Киев перекидывает в Донбасс иностранных наемников и размещает их в школах. При этом на одном из школьных стадионов украинские войска разместили военную технику.

Напомним, ранее Киев перебросил в Донбасс польских снайперов-женщин из частной военной кампании.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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