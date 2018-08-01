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На Украине «заминировали» девять храмов УПЦ МП

Происшествия

Об этом сообщили неизвестные, желающие, чтобы УПЦ МП не было в стране

Киев, 1 августа 2018, 15:53 — REGNUM  Девять храмов и соборов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оказались «заминированы» на Украине, сообщает 1 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в полицию Украины пришло электронное письмо с сообщением «храмам УПЦ не место на украинской земле». Также в письме злоумышленники заявили, что «заминировали» десять храмов и соборов, и указали местонахождение церквей. Из-за этого некоторым церквям пришлось прекратить литургии и эвакуировать прихожан. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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Напомним, ранее полицейским пришлось обыскивать десять украинских аэропортов: неизвестные сообщили, что они заминированы. Причем волна «минирований» коснулась также станций метро и палаточного городка на площади независимости в Киеве.

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