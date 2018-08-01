Среда, 1 Августа 2018 года
16:41:09 МСК

В Оренбуржье степной пожар угрожает селу

Происшествия

Степной пожар в Кувандыкском городском округе продолжает распространяться и надвигается на село. Обсуждается вопрос о привлечении военного самолёта. чтобы бороться с огнём с воздуха

В Оренбуржье степной пожар угрожает селу
Степной пожар

Кувандык, Оренбургская область, 1 августа 2018, 15:25 — REGNUM  В Кувандыкском городском округе Оренбургской области с 1 августа введен режим ЧС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, решение принято утром 1 августа на заседании комиссии по ЧС. Причиной стал рост пожаров.

Во второй половине дня, в 14:30 местного времени (12:30 мск), в округе произошло возгорание сухой травы. Пожар стремительно распространяется. До сих пор его площадь не локализована и составляет на данный момент примерно 7 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

В тушении задействованы 19 спецмашин и 83 человека. Рассматривается вопрос борьбы с огнём с воздуха. Не исключено, что для этой цели задействуют военный самолёт.

Существует угроза распространения огня на село Подгорное. Проводится оповещения населения путем подворового обхода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Травяные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить