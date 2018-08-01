В Оренбуржье степной пожар угрожает селу

Кувандык, Оренбургская область, , 15:25 — REGNUM В Кувандыкском городском округе Оренбургской области с 1 августа введен режим ЧС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, решение принято утром 1 августа на заседании комиссии по ЧС. Причиной стал рост пожаров.

Во второй половине дня, в 14:30 местного времени (12:30 мск), в округе произошло возгорание сухой травы. Пожар стремительно распространяется. До сих пор его площадь не локализована и составляет на данный момент примерно 7 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

В тушении задействованы 19 спецмашин и 83 человека. Рассматривается вопрос борьбы с огнём с воздуха. Не исключено, что для этой цели задействуют военный самолёт.

Существует угроза распространения огня на село Подгорное. Проводится оповещения населения путем подворового обхода.