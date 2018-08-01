Пытки – в порядке вещей: во владимирском СИЗО нашли массу нарушений

Владимир, , 15:06 — REGNUM Уголовные дела в отношении ряда осужденных и сотрудников системы УФСИН России по Владимирской области возбуждены следственными органами по инициативе прокуратуры региона. Решение принято по результатам рассмотрения в суде уголовного дела об убийстве в СИЗО-1 Владимира, сообщили 31 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Убийство произошло в феврале 2017 года в одной из камер СИЗО-1, где, как выяснилось, по указанию руководства учреждения, содержались уже осужденные люди. Тех, кто попадал в эту камеру, тем или иным способом пытались склонить к показаниям против себя. 3 февраля туда был помещен М., там его связали и избили. Когда же, на следующий день, мужчину развязали, он шариковой ручкой и одноразовым лезвием нанес множественные удары по голове и шее своему обидчику, а затем задушил его бельевыми простынями. Решением Ленинского районного суда Владимира М. был признан виновным по статье об убийстве.

Однако, как установлено в ходе судебного следствия, «основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области». По информации прокуратуры, со стороны лиц, содержащихся в СИЗО, поступило большое количество жалоб на действия сотрудников администрации учреждения. Их привлекли и для дачи показаний по делу об убийстве: всего в суде было допрошено более 20 свидетелей. В итоге подтверждение получили случаи злоупотреблений служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН области, совершение преступлений в отношении содержащихся под стражей в СИЗО-1 лиц.

По данным прокуратуры, нарушения зафиксированы как минимум со стороны шести сотрудников системы УФСИН России по Владимирской области и двоих осужденных. 30 июля СКР были возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смерти от пневмонии заключенного в одной из колоний на территории региона. При этом, по словам родителей погибшего, они видели на его теле следы от кровоподтеков. Ранее в Брянской области было возбуждено уголовное дело об убийстве осужденного в колонии №6 — в совершении преступления подозревается сотрудник колонии. Кроме того, нарушения выявлены и в системе УФСИН в Ярославской области.

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