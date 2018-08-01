В Ливии задержали более 300 мигрантов

Триполи, , 15:08 — REGNUM Береговая охрана Ливии перехватила порядка 300 нелегальных мигрантов, направляющихся в Евросоюз, сообщает 1 августа Associated Press.

Ливия является удобной страной для переправки беженцев на территорию содружества, которые спасаются от внутренних конфликтов, происходящих на территории своих стран.

Напомним, Ливия также пострадала от внутреннего конфликта, вызванного вторжением в страну войск НАТО в 2011 году. После убийства законного правителя страны Муаммара Каддафи страна была фактически расколота на несколько частей.

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