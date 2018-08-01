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В Ливии задержали более 300 мигрантов

Происшествия

Все они пытались проникнуть в ЕС

В Ливии задержали более 300 мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Триполи, 1 августа 2018, 15:08 — REGNUM  Береговая охрана Ливии перехватила порядка 300 нелегальных мигрантов, направляющихся в Евросоюз, сообщает 1 августа Associated Press.

Ливия является удобной страной для переправки беженцев на территорию содружества, которые спасаются от внутренних конфликтов, происходящих на территории своих стран.

Напомним, Ливия также пострадала от внутреннего конфликта, вызванного вторжением в страну войск НАТО в 2011 году. После убийства законного правителя страны Муаммара Каддафи страна была фактически расколота на несколько частей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер Ливии призвал правительство к бегству из Триполи

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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