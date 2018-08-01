Штраф в семь раз меньше задолженности: дело главы ульяновской птицефабрики

Ульяновск, , 14:36 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор директору птицефабрики, расположенной в Ульяновском районе, сообщает следственное управление СКР по региону. По данным ведомства, злоумышленник оштрафован на 100 тыс. рублей за невыплату более 760 тыс. рублей заработной платы.

По данным следствия, с августа 2016 года по сентябрь 2017 года была полностью не выплачена заработная плата 17 работникам общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Симбирская птицефабрика», частично — одному работнику. Следствие установило, что в результате образовалась задолженность по выплате заработной платы в сумме более 760 тыс. рублей.

Злоумышленник признанвиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1, ч.2 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев», «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Отметим, что в апреле в Чувашии в суд ушло уголовное дело в отношении бывшего директора птицефабрики, расположенной в Чебоксарском районе, — ОАО «Чувашский бройлер». Его обвиняют в частичной и полной невыплате заработной платы, злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на начало июля долги по зарплате составили 147 633 тыс. рублей. По сравнению с маем задолженность выросла на 15,6%. Наибольший размер долгов по зарплате зарегистрирован в Кировской области, Чувашии и Саратовской области, на долю которых приходится более половины долгов по зарплате в Поволжье.

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