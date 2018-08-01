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Били и насиловали: в СИЗО Владимира нашли камеру пыток

Происшествия

Осужденные издевались над арестованными, склоняя их к самооговору

Владимир, 1 августа 2018, 14:50 — REGNUM  Ряд должностных лиц УФСИН России по Владимирской области подозревается в злоупотреблениях служебными полномочиями, что повлекло за собой преступления в отношении лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 во Владимире незаконно содержались осужденные. Они путем истязаний стремились склонить арестованных к самооговору, говорится в сообщении.

В феврале 2017 года одного из арестованных поместили в камеру, где его связали, били и истязали. Когда мужчину развязали, он набросился на своего мучителя и убил его.

«В ходе судебного следствия установлено, что основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области», — пояснили в прокуратуре.

По итогам прокурорской проверки в отношении шести сотрудников УФСИН и двух осужденных возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

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