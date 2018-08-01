Директора новосибирского планетария выпустили под подписку о невыезде

Новосибирск, , 14:29 — REGNUM Директора новосибирского планетария Сергея Масликова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Следователи уже предъявили ему обвинение по уголовному делу, которое было возбуждено за «Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, с легализацией денежных средств, полученных в результате совершённого преступления» (ч.1 ст.285 УК РФ и п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ).

Напомним, что по данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года Масликов, игнорируя установленные процедуры передачи муниципального имущества, стоящего на балансе организации, получил от физических лиц деньги за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования.

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«Расследование уголовного дела в отношении 58-летнего руководителя муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирск «Детско-юношеский центр «Планетарий» продолжается. Гражданским истцом по уголовному делу на сумму причиненного ущерба признана мэрия города Новосибирска, — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — В настоящее время следствием с учётом предъявленного обвинения и выполнения необходимого объема следственных и процессуальных действий, принято решение об изменении меры пресечения фигуранту по делу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено».

Тем временем, как сообщает портал «НГС. Новости», домашний арест Сергей Масликов использовал для занятия наукой.

Стоит отметить, что за время расследования изменилась сумма, которую, как предполагает следствие, получил Масликов. Изначально назывались 190 тысяч рублей. Сегодня следователи озвучили сумму в 760 тысяч рублей. Изменилась и статья: в феврале звучало, что дело возбуждено за «получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сейчас — «злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, с легализацией денежных средств, полученных в результате совершенного преступления» (по ч.1 ст.285 УК РФ и п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы задержали директора планетария в Новосибирске Сергея Масликова в начале февраля 2018 года. В начале марта различные общественные и профессиональные объединения и сообщества выступили за освобождение его из СИЗО. Так, сотрудники Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН направили в суд обращение, в котором попросили «тщательно и беспристрастно разобраться в этом деле» и «изменить меру пресечения, строгость которой не соответствует приписываемым С.Ю. Масликову прегрешениям».

Позже его отправили под домашний арест.

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