В Барнауле мошенники продали квартиру с трупом её прежней владелицы

Барнаул, , 14:31 — REGNUM По невероятному стечению обстоятельств одинокая жительница Барнаула, скончавшаяся в своей квартире еще в 2011 году, помогла выявить мошенников. Подробности уголовного дела, возбуждённого в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), сообщает сегодня, 1 августа, СУ СКР РФ по Алтайскому краю.

Напомним, в середине июля 2018 года в квартире одного из многоквартирных домов Барнаула обнаружилась страшная находка — труп женщины, которую соседи не видели с десяток лет.

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Неизвестно, сколько бы останки пролежали ещё в помещении, если бы не новые соседи, которым в процессе ремонта потребовалось попасть в квартиру сверху, чтобы поменять стояки. В процессе разбирательств выяснилось, что мумифицированный труп принадлежит женщине — бывшей владелице жилья. Поскольку после её смерти иных наследников, претендовавших на жилье, заявлено не было, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством, при данных обстоятельствах квартира должна перейти в собственность Барнаула.

«Однако в мае 2018 года неустановленное следствием лицо путем обмана приобрело жилое помещение, причинив тем самым муниципальному образованию материальный ущерб в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей», — пояснили следователи.

Личности тех, кто содействовал сделке по перепродаже квартиры с мумифицированным трупом, и иные незаконные обстоятельства приобретения жилья предстоит детально изучить правоохранителям.

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