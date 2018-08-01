«За нами разорвало обшивку»: пассажиры рухнувшего в Мексике лайнера выжили

Виктория-де-Дуранго, Мексика, , 14:26 — REGNUM Крушение пассажирского лайнера Embraer 190 в мексиканском штате Дуранго обошлось без жертв. Экипаж действовал слаженно, быстро эвакуировав людей с поврежденного самолета, передает «Первый канал».

По словам очевидцев, при взлете самолет попал в очень мощный воздушный поток, после чего оказался на земле. Пассажирка Мария Олгин рассказала, что почувствовала толчок и испугалась.

Анабель Эстрада рассказала о двух ударах и об охватившем кабину пламени. Люди побежали в хвост лайнера.

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«Нам очень повезло, прямо за нами разорвало обшивку корпуса. Я быстро сориентировалась, расстегнула свой ремень безопасности и помогла сыну выбраться. Мы спрыгнули», — рассказала еще одна пассажирка.

Салон заполнился дымом, однако бортпроводники успели помочь людям выбраться до того, как пламя распространилось. Молодая девушка получила неопасные для жизни ожоги. Тяжело травмирован пилот. Под наблюдением медиков остаются 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Embraer 190 упал в воздушной гавани «Гвадалупе Виктория» в столице штата Дуранго. На борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа.

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