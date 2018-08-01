К гибели в ЦАР журналистов из РФ может быть причастен их водитель – версия

Москва, , 14:21 — REGNUM Если в столице ЦАР — Банги — ситуация более-менее контролируется, то за её пределами иностранцу находиться очень опасно, считает международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Максим Юсин. Об этом он заявил 1 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя гибель российских журналистов в Центрально-Африканской Республике.

«Я был в Центрально-Африканской Республике в 2014 году, чтобы освещать французскую миротворческую операцию, — рассказал он. — Французам удалось притушить пламя гражданской войны, но я уже тогда понял, что это затишье ненадолго. Там такая взаимная ненависть! Французы навели порядок в столице, но и российское посольство, и французское, и люди с французской базы очень жёстко говорили мне: «Из соображений безопасности ни в коем случае нельзя выезжать за пределы столицы».

Юсин подчеркнул, что, если в столице ситуация более-менее находится под контролем, то вне её местные бандиты и полевые командиры, видя иностранцев, считают, что у тех по определению должны быть деньги.

«10 долларов в этой стране — это очень большие деньги, — рассказал Юсин. — Абсолютно катастрофическая ситуация с точки зрения безопасности».

Кроме того, он отметил, что правоохранительным органам ещё предстоит выяснить роль водителя, которому удалось спастись.

«Всех обстреливают, ребята погибают, а водитель жив-здоров и даёт показания», — отметил Юсин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лица, убившие в ЦАР российских журналистов, могли быть боевиками движения «Селека». Таковы данные местного радио, ссылающегося на источники среди госслужащих.

Кроме того, отметим, что журналисты отправились снимать репортажи в полевых условиях. На выезде из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их, что в тёмное время ехать не следует, однако журналисты продолжили путь. Их сопровождал местный водитель, он остался жив.

Позже, по некоторым данным, на журналистов напала группа из 10 человек, говоривших по-арабски.

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