Вандалы разгромили благоустроенный парк Победы в псковском Острове

Остров, Псковская область, , 14:12 — REGNUM В городе Остров Псковской области в ночь на сегодняшний день, 1 августа, неизвестные вандалы разгромили отремонтированный городской парк Победы.

«Перевёрнуты все скамейки, разбита доска почёта и клумбы, в новых скамейках согнуты спинки, чтобы сидеть на них было невозможно, урны также перевёрнуты и разбиты», — написала на своей странице в социальной сети Facebook сотрудница администрации Островского района Анна Николаева.

«Хочется этим вандалам сказать, что у нас всё равно будет красиво и растоптать мечту о красивом месте отдыха в городе у них не получится», — также добавила она.

Парк был отремонтирован в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». К июлю 2018 года был завершён первый этап его реконструкции, общая стоимость которой оценена в 11 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», заявление по факту вандализма власти района направили в полицию.

«Дело принципа — найти и наказать тех, кто это сделал. Причём процесс нужно провести в публичной плоскости, чтобы другим неповадно было», — заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Зону отдыха приведут в порядок силами муниципалитета.

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Напомним, всего в Псковской области в рамках партийного проекта в 2018 году планируется изменить почти 100 дворов и 32 общественных пространства. Проводится реконструкция пяти парков в районных центрах региона. В 2017 году в регионе удалось отремонтировать 119 дворов и 73 территории общего пользования в 26 муниципалитетах.