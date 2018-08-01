От 8 до 20 лет: какой срок грозит сёстрам из Москвы за убийство отца

Москва, , 14:57 — REGNUM Сёстрам, подозреваемым в убийстве своего отца на северо-востоке Москвы, может быть назначено лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с дополнительным ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM завила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Рагулина. Данный срок девушки могут получить в случае осуждения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Юрист также отметила, что в случае установления факта насилия со стороны отца, это будет выступать в качестве смягчающего наказания обстоятельства.

«Скорее всего будет применён п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ — противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Здесь следует отметить, что перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим, поэтому суд может посчитать таковыми и те, которые не указаны в ст. 61 УК РФ», — пояснила Рагулина.

Она добавила, что следствие должно исключить убийство, совершённое в состоянии аффекта со стороны сестры, нанёсшей множество ударов (ст. 107 УК РФ). Так, если будет установлено, что девушка совершила убийство, находясь в состоянии аффекта, то ей может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Рагулина отметила, что с начала 1990-х годов в России разрабатывались законопроекты о насилии в семье, но до стадии принятия закона они не дошли. Позже, в феврале 2017 года, был принят закон о декриминализации побоев в отношении близких.

«Нельзя сказать, что это изменение повлияло на уменьшение бытового насилия. По всей видимости, смягчение ответственности свидетельствует о более терпимом отношении к насильственным методам разрешения конфликтов и воспитания в семье, что вряд ли можно считать оправданным», — подчеркнула юрист.

Она добавила, что статистика судебного департамента при Верховном суде свидетельствует, что наказывать за побои в 2017—2018 годах стали чаще.

«На мой взгляд, решение о частичной декриминализации побоев привело к тому, что вопрос профилактике семейного насилия так и остался без решения. Всё чаще в прессе появляются сообщения о бытовых конфликтах и бытовом насилии. Здесь надо отметить, что в данном случае речь идёт только о выявленных случаях, а сколько остаются латентными?» — заключила Рагулина.

Как сообщало ИА REGNUM, сёстры, которые подозреваются в убийстве своего 57-летнего отца, рассказали сотрудникам московской Общественно-наблюдательной комиссии, что мужчина систематически избивал их и угрожал.

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