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СКР предположил, что смерть журналиста «АиФ» Грачёва — не криминальная

Происшествия

С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза

Нижний Новгород, 1 августа 2018, 14:03 — REGNUM  При осмотре тела погибшего в Нижегородской области журналиста издательского дома «Аргументы и Факты» Сергея Грачёва следователи не обнаружили видимых телесных повреждений. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе областного Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что предварительно, смерть журналиста «не носит криминального характера».

«С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть журналиста не носит криминального характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Грачёв исчез во время командировки в Нижний Новгород. 31 июля представители поисково-спасательной группы «Рысь» рассказали, что найдено тело погибшего журналиста. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

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