В Челябинске судят последнего фигуранта дела о массовых беспорядках

Челябинск, , 13:58 — REGNUM Челябинский областной суд завершает рассмотрение дела последнего фигуранта дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо». По делу проходит Александр Г., который долгое время скрывался от следствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Беспорядки произошли в августе 2010 года на фестивале в Миассе. Пострадали более 30 человек. Причиной стал конфликт между любителями рока и двумя владельцами точки питания, одним из которых и был Александр Г. После конфликта Г. с соучастниками устроил массовые беспорядки, полагает следствие. Участников фестиваля избили металлическими прутьями, битами, применяли травматические пистолеты.

В 2012—2014 годах 12 участников и четыре организатора были осуждены. Они получили от трёх с половиной до шести лет колонии. Александр Г. долгое время скрывался. Задержали его лишь в 2016 году в аэропорту «Шереметьево». В июне 2016 года дело против него возобновили.

Гособвинение просит осудить его на восемь лет общего режима и взыскать с него компенсацию потерпевшим в 3 млн рублей. Следующее заседание облсуда состоится 7 августа.