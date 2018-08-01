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В Дагестане пытались пронести в суды более 8000 единиц оружия и боеприпасов

Происшествия

Безопасность судей, участников судебных процессов и посетителей обеспечили судебные приставы

В Дагестане пытались пронести в суды более 8000 единиц оружия и боеприпасов
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Оружие в кармане

Махачкала, 1 августа 2018, 13:58 — REGNUM  У посетителей судов Дагестана было изъято с начала 2018 года 8139 единиц запрещенных предметов. В здания судов пытались пронести 7080 боеприпасов, 780 единиц холодного оружия, 328 единиц огнестрельного оружия, 127 единиц газового и травматического оружия.

Кроме того, было изъято еще два электрошоковых устройства и 47 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Об этом ИА REGNUM 1 августа сообщили в пресс-службе республиканского управления службы судебных приставов.

Таким образом, были предотвращены возможные правонарушения и преступления и обеспечена безопасность судей, участников судебных процессов и посетителей.

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Вопрос о безопасности в зданиях судов — не праздный. Случаи посягательства на жизнь судей, а также на жизнь подсудимых и свидетелей происходили не раз. Так, в 2005 году в Приморском суде Санкт-Петербурга, где оглашался приговор по делу «милиционеров-оборотней», прогремел взрыв. Гранату взорвал один из обвиняемых, которому грозил длительный срок заключения. В результате взрыва погиб конвойный, с ранениями попали в больницы 12 человек, в том числе сам злоумышленник.

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В ноябре 2017 года на Украине во время оглашения приговора об убийстве молодого парня в здании суда в городе Никополе Днепропетровской области были взорваны две гранаты. Взрыв устроил отец потерпевшего. Сам он погиб, а еще около десяти человек получили различные ранения.

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