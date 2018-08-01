Неонацисты решили заступиться за пострадавшую девушку в Херсоне

Херсон, Украина, , 13:54 — REGNUM Радикалы из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зажгли 1 августа дымовые шашки у здания прокуратуры Херсонской области, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, неонацисты требовали областного прокурора, чтобы переговорить с ним о ходе расследования нападения на общественную активистку Херсона Екатерину Гандзюк. После того как радикалы начали жечь дымовые шашки, прокурор к ним вышел.

Напомним, 31 июля неизвестный напал на Гандзюк в Херсоне, когда она выходила из своего подъезда, и облил ее кислотой. На данный момент активистка находится в стабильно тяжелом состоянии, у нее химические ожоги более 30% тела. Девушку должны перевезти на лечение в Киев.