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Неонацисты решили заступиться за пострадавшую девушку в Херсоне

Происшествия

31 июля Екатерину Гандзюк облили кислотой

Неонацисты решили заступиться за пострадавшую девушку в Херсоне
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы, неонацисты

Херсон, Украина, 1 августа 2018, 13:54 — REGNUM  Радикалы из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зажгли 1 августа дымовые шашки у здания прокуратуры Херсонской области, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, неонацисты требовали областного прокурора, чтобы переговорить с ним о ходе расследования нападения на общественную активистку Херсона Екатерину Гандзюк. После того как радикалы начали жечь дымовые шашки, прокурор к ним вышел.

Напомним, 31 июля неизвестный напал на Гандзюк в Херсоне, когда она выходила из своего подъезда, и облил ее кислотой. На данный момент активистка находится в стабильно тяжелом состоянии, у нее химические ожоги более 30% тела. Девушку должны перевезти на лечение в Киев.

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