В Брянской области в ДТП с микроавтобусом погибла пенсионерка

Брянск, , 13:52 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля Nissan X-Trail с микроавтобусом в Брянской области погибла 71-летняя женщина. Еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 164 километре автодороги А-141 «Орел — Брянск — Смоленск» в Жуковском районе. Легковой автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

«71-летняя пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Водитель автомобиля и его семилетний внук были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: В Брянской области возбуждено дело после ДТП с маршруткой