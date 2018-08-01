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В Брянской области в ДТП с микроавтобусом погибла пенсионерка

Происшествия

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением

Брянск, 1 августа 2018, 13:52 — REGNUM  В результате столкновения легкового автомобиля Nissan X-Trail с микроавтобусом в Брянской области погибла 71-летняя женщина. Еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 164 километре автодороги А-141 «Орел — Брянск — Смоленск» в Жуковском районе. Легковой автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

«71-летняя пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Водитель автомобиля и его семилетний внук были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Дорожно-транспортные происшествия
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