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В результате нападения на конвой в Мали погибли 12 человек

Происшествия

Он перевозил материалы, относящиеся к прошедшим недавно выборам в стране

Бамако, 1 августа 2018, 13:41 — REGNUM  По меньшей мере 12 человек погибли 1 августа в центральной части Мали в результате нападения неизвестных на конвой, перевозивший материалы состоявшихся в стране выборов, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила из министерства обороны, по данным официального представителя которого среди погибших четверо военнослужащих правительства страны, а также восемь нападавших.

Напомним, данное нападение не носит характера изолированного инцидента. В ходе выборов в этой африканской стране боевики напали на более чем 600 избирательных участков. Несмотря на это, выборы в Мали признаны иностранными наблюдателями.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики атаковали 644 избирательных участка во время выборов в Мали

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