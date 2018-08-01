В результате нападения на конвой в Мали погибли 12 человек

Бамако, , 13:41 — REGNUM По меньшей мере 12 человек погибли 1 августа в центральной части Мали в результате нападения неизвестных на конвой, перевозивший материалы состоявшихся в стране выборов, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила из министерства обороны, по данным официального представителя которого среди погибших четверо военнослужащих правительства страны, а также восемь нападавших.

Напомним, данное нападение не носит характера изолированного инцидента. В ходе выборов в этой африканской стране боевики напали на более чем 600 избирательных участков. Несмотря на это, выборы в Мали признаны иностранными наблюдателями.

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