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В Подмосковье упал легкомоторный самолет «Корвет»

Происшествия

Пилот и пассажир самолета сильно пострадали, но выжили

Серпухов, Московская область, 1 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Сотрудники спасательных служб Подмосковья оказали помощь двум пострадавшим во время падения легкомоторного самолета «Корвет» в Серпуховском районе, передает 1 августа Life.

По словам источника, самолет упал недалеко от аэродрома «Дракино». 73-й пилот и пассажир отделались травмами. По предварительной версии, у самолета отказал правый двигатель, после его пришлось посадить в экстренном порядке.

Добавим, неделей ранее в подмосковном Дракино потерпел крушение самолёт Zlin-326. Тогда погибли два человека, по факту авиапроисшествия было возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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