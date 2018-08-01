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Названа причина аварийной посадки Ан-2 в Эвенкии

Происшествия

На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа

Названа причина аварийной посадки Ан-2 в Эвенкии
Посадка Ан-2

Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 1 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Самолет Ан-2 совершил жёсткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края из-за нестабильной работы двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Неисправность двигателя командир экипажа ощутил после взлета, она сопровождалась «дальнейшей просадкой приборов». Было решено сажать самолет по курсу движения.

При жёсткой посадке самолет получил конструктивные повреждения. Медицинская помощь пассажирам и членам экипажа не потребовалась. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля спасатели эвакуировали всех пассажиров самолета, совершившего жёсткую посадку в районе реки Янгето, в 150 км от поселка Тура. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа.

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Авиапроисшествия
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