В связи с убийством журналистов в ЦАР РФ советуют брать пример с США

Москва, , 13:26 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) предлагает в вопросе поиска убийц журналистов в ЦАР брать пример с США, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«В этой ситуации недостаточно каких-то формальных заявлений. Россия должна сделать так, чтобы убийцы были найдены и наказаны. Здесь нам стоит брать пример с наших «стратегических друзей» из-за океана: Соединенные Штаты не оставляют без последствий гибель каждого своего гражданина. Неважно, в какой стране он находился и каких политических взглядов придерживался», — заявил Слуцкий.

Парламентарий выразил соболезнования родним и близким погибших.

Накануне в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

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