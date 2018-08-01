В ЦАР рассказали о возможных убийцах российских журналистов

Банги, , 13:24 — REGNUM Журналисты из России могли погибнуть в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) от рук боевиков движения «Селека». Сообщение об этом 1 августа передало местное радио со ссылкой на источники среди госслужащих.

Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля обнаружили вечером 30 июля на шоссе в 24 км от города Сибю. Погибших нашли сотрудники миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

«Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека», — цитирует радиосообщение агентство ТАСС.

Журналисты отправились снимать репортажи в полевых условиях. На выезде из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их, что в темное время ехать не следует, однако журналисты продолжили путь. Их сопровождал местный водитель, он остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель местных властей Марселин Йойо рассказал, что на журналистов напала группа из 10 человек. Все они носили тюрбан и говорили по-арабски.

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