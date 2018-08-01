В Петербурге ликвидируют последствия схода с рельс цистерн с мазутом

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Грузовой состав с мазутом перевернулся на улице Калинина в Кировском районе Санкт-Петербурга утром 1 августа. С рельс сошли четыре цистерны, мазут вылился из одной из них.

Улица Калинина пролегает вдоль рек Ольховка и Екатерингофка, а также острова Грязный. Авария произошла недалеко от территории Кировского завода.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, экологи из подведомственного комитету ГУП «Экострой» выезжали на место происшествия.

К тому моменту спасатели из ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уже обработали мазут активной пеной, которая работает, как абсорбент.

«При необходимости, наши специалисты также проведут дополнительную обработку», — подчеркнули в Смольном.

Заметим, тот факт, что авария произошла не вблизи водоемов, вероятно, помешал серьезному ущербу. В результате ЧП никто не пострадал.

В свою очередь, пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что авария произошла на подъездном пути, примыкающем к железнодорожной станции Новый Порт. Железнодорожная инфраструктура в этом месте не находится в ведении ОЖД.

«Железнодорожные пути необщего пользования и подвижной состав являются собственностью стороннего предприятия. На работу Октябрьской железной дороги данное происшествие не повлияло», — подчеркнули железнодорожники.