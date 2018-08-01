В Уфе спасли девочку, упавшую на козырёк балкона строящегося дома: видео

Уфа, , 13:06 — REGNUM В столице Башкирии трёхлетняя девочка провела почти всю ночь на козырьке балкона 15-этажного строящегося дома, куда она упала с крыши. О произошедшем в службу спасения утром 1 августа сообщил отец ребёнка.

Как выяснилось, мужчина привёл свою дочь к себе на работу накануне, но в какой-то момент упустил из виду, самому найти ребёнка ему не удалось. Тогда он обратился в полицию. Девочку всю ночь искали стражи порядка и волонтёры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Найти ребёнка удалось лишь на следующее утро. Найти ребёнка удалось лишь на следующее утро.

На место незамедлительно выехали спасатели. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы они вытащили сначала ребёнка, а затем отца. Который к этому моменту уже пришёл на помощь дочери. Всё произошедшее попало на видео.

Операция по спасению девочки закончилась успешно. Ребёнок не только остался жив, но отделался лишь небольшими ссадинами. С общим переохлаждением перепуганную девочку передали бригаде медиков.

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города. Следственные органы проводят проверку.