Жители Одессы потребовали вернуть им отобранные земли

Одесса, Украина, , 12:56 — REGNUM В Одессе местные жители перекрыли дороги, требуя вернуть им землю, сообщает 1 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, протестующие перекрали трассы по направлению в Одессу и Измаил. Люди требуют, чтобы районная администрация вернула им паи на землю, которые ранее незаконно отобрала. По словам протестующих, суды с администрацией длятся уже несколько лет и результата по-прежнему никакого не видно. При этом районная администрация отказывается общаться с местными жителями.

Напомним, ранее жители села Бронница Львовской области перекрыли въезд на Дрогобычский мусорный полигон, протестуя против своза мусора на свалку. Власти заявляют, что протесты устраивают цыгане, наживающиеся на свалке.

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