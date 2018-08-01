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Суд рассмотрит дело о гибели 7-летней девочки под упавшим деревом

Происшествия

Трагедия произошла 22 марта в деревне Травково Боровичского района Новгородской области

Боровичи, Новгородская область, 1 августа 2018, 12:34 — REGNUM  В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о гибели семилетней девочки: ребёнка убило упавшим деревом в деревне Травково Боровичского района 22 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, уголовное дело расследовалось по статье 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Обвиняемый индивидуальный предприниматель, по версии следствия, проводил спиливание деревьев рядом со зданием сельской администрации, возле которого 22 марта около 16:00 шла женщина с тремя детьми. Спиленное дерево упало на девочку 2010 года рождения, она скончалась на месте.

Следствие считает, что предприниматель не принял мер к тому, чтобы оградить опасный участок работ от людей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области девочка погибла под упавшим деревом

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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