Суд рассмотрит дело о гибели 7-летней девочки под упавшим деревом

Боровичи, Новгородская область, , 12:34 — REGNUM В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о гибели семилетней девочки: ребёнка убило упавшим деревом в деревне Травково Боровичского района 22 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, уголовное дело расследовалось по статье 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Обвиняемый индивидуальный предприниматель, по версии следствия, проводил спиливание деревьев рядом со зданием сельской администрации, возле которого 22 марта около 16:00 шла женщина с тремя детьми. Спиленное дерево упало на девочку 2010 года рождения, она скончалась на месте.

Следствие считает, что предприниматель не принял мер к тому, чтобы оградить опасный участок работ от людей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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