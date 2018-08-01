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В Киеве задержали продажного таможенника

Происшествия

Преступник оказался старшим государственным инспектором

В Киеве задержали продажного таможенника
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Киев, 1 августа 2018, 12:25 — REGNUM  В Киеве задержали старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Киев — Аэропорт» киевской городской таможни, сообщает 1 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в задержании участвовали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры. Инспектор был задержан при получении взятки в размере $1,2 тыс. При этом ранее таможенник вымогал у двух жительниц Украины $3,4 тыс. для того, чтобы их пропустила таможня.

Инспектор будет отстранен от занимаемой должности, а меру пресечения ему определит суд.

Напомним, ранее в Винницкой области на взятке с поличным поймали прокурора. Преступник вымогал $6 тыс. за изменение уголовной статьи подсудимого на менее тяжкую.

Читайте ранее в этом сюжете: Винницкого прокурора на Украине поймали с поличным

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