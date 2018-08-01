В Петербурге скончалась актриса, игравшая в «Улицах разбитых фонарей»

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Актриса Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет. Некролог опубликован на сайте культурно-досугового центра «Красногвардейский».

О причинах смерти в сообщении не говорится. Глухова была художественным руководителем КДЦ. В учреждении отметили, что её кончина, произошедшая 29 июля, стала для коллектива неожиданностью.

Людмила Глухова родилась 13 апреля 1964 года в Иркутской области. Окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств в Улан-Удэ в 1987 году, играла в театре. В 2005 году актрису наградили Национальной театральной премией «Золотая маска» за роль Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК».

Людмила Глухова снималась в сериалах. Она сыграла старшую медсестру в одном из эпизодов «Улицах разбитых фонарей» и квартирную хозяйку в многосерийном фильме «Тайны следствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Москве скончалась актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова. Она играла в спектаклях, поставленных по произведениям русской и мировой классики, и снималась в сериалах.

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