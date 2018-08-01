Среди жертв теракта на востоке Афганистана одна сотрудница ООН

Джелалабад, Афганистан, , 12:22 — REGNUM Один сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) стал жертвой теракта, произошедшего 31 июля на востоке Афганистана, заявили в этом ведомстве ООН 1 августа, сообщает британское агентство Reuters.

22-летняя сотрудница МОМ стала одной из 15 человек, погибших в результате нападения боевиков на здания управления по делам беженцев в городе Джелалабаде.

«Она была одной из тысяч граждан Афганистана, которые формируют костяк ежедневной деятельности ООН в этой стране», — гласит заявление международной организации.

Напомним, нападение на административное здание в Джелалабаде было совершено, когда в департаменте проходило совещание, в результате чего многие сотрудники оказались заблокированы в здании. В нападении погибли 15 человек, еще столько же человек получили ранения.