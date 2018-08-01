В Киеве произошло массовое отравление шаурмой

Киев, , 11:58 — REGNUM Более 30 человек отравились шаурмой в Киеве, заявила инфекционист Ольга Голубовская, сообщает 1 августа УНИАН.

По ее словам, после употребления шаурмы в столице Украины более 30 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на сальмонеллез. Среди пострадавших есть беременные женщины. Больные потребляли продукт в Дарницком районе Киева, у всех наблюдается повышенная температура, рвота и диарея.

Напомним, ранее массовое отравление в заведении быстрого питания «Томаш Кебаб» произошло во Львове. От некачественной пищи пострадали 29 человек — у всех был диагноз «острая кишечная инфекция». Причем больные жаловались в течение нескольких дней — «Томаш Кебаб» все это время продолжал кормить своих посетителей некачественной пищей.