Среда, 1 Августа 2018 года
12:04:38 МСК

В Киеве произошло массовое отравление шаурмой

Происшествия

Пострадали более 30 человек

Киев, 1 августа 2018, 11:58 — REGNUM  Более 30 человек отравились шаурмой в Киеве, заявила инфекционист Ольга Голубовская, сообщает 1 августа УНИАН.

По ее словам, после употребления шаурмы в столице Украины более 30 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на сальмонеллез. Среди пострадавших есть беременные женщины. Больные потребляли продукт в Дарницком районе Киева, у всех наблюдается повышенная температура, рвота и диарея.

Напомним, ранее массовое отравление в заведении быстрого питания «Томаш Кебаб» произошло во Львове. От некачественной пищи пострадали 29 человек — у всех был диагноз «острая кишечная инфекция». Причем больные жаловались в течение нескольких дней — «Томаш Кебаб» все это время продолжал кормить своих посетителей некачественной пищей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить