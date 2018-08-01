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В Израиле арестовали девять палестинцев

Происшествия

Они обвиняются в терроризме

Тель-Авив, 1 августа 2018, 12:01 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали девять палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 1 августа Anadolu.

Причиной задержания, как и прежде, стали подозрения в террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В отношении них проводится расследование.

Израильские военные проводят регулярные рейды на оккупированных территориях, как правило, в ночное время суток. В тюрьмах еврейского государства находятся свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины и дети.

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