В Израиле арестовали девять палестинцев

Тель-Авив, , 12:01 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали девять палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 1 августа Anadolu.

Причиной задержания, как и прежде, стали подозрения в террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В отношении них проводится расследование.

Израильские военные проводят регулярные рейды на оккупированных территориях, как правило, в ночное время суток. В тюрьмах еврейского государства находятся свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины и дети.

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