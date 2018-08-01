Уголовные дела из-за дымохода: разбирательства в Чувашии и Ульяновске

Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области завершено расследование уголовных дел по факту оказания услуг в многоквартирных домах, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. В чувашском Канаше в результате угарным газом отравилась семья из трёх человек, которая была своевременно госпитализирована. В Ульяновске, по данным следствия, это стало причиной гибели человека, сообщили ИА REGNUM в следственных управлениях СКР.

В Канаше вынесен приговор главному инженеру муниципального унитарного предприятия (МУП) «Чистый город», которую обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Напомним, ЧП произошло вечером 22 марта 2018 года в Канаше, когда жильцы одного из домов включили газовый проточный водонагреватель. Из-за демонтажа в системе дымохода возникла обратная тяга, в результате комната заполнились угарным газом. Четыре члена семьи были госпитализированы, у троих впоследствии диагностировано острое отравление угарным газом (квалифицируется как лёгкий вред здоровью).

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По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что 21 марта проводится ремонт дымохода, и обвиняемая не проконтролировала работы. В результате дымоход и вентиляционный канал в указанной квартире не осуществляли тягу. Согласно материалам дела, оголовок трубы дымохода был оставлен демонтированным, поэтому дымоотводящая система одной из квартир оказалась в неисправном состоянии.

Обвиняемая признала вину. Она признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено 30 тысяч рублей штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу. В администрацию города Канаша и в муниципальное предприятие внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное делов отношении директора компании «ГазСервис». Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»). Как сообщает областное следственное управление СКР, обвиняемый не организовал проверку и прочистку дымовых вентиляционных каналов в квартирах домов по улице Розы Люксембург в Ульяновске, в результате дымовентиляционный канал в одном из домов оказался «закупоренным листьями и ветками».

«8 июня 2017 года из-за неработающей вентиляции в квартире дома по указанной улице произошло скопление бытового газа, что стало причиной смерти 39-летнего местного жителя», — говорят в управлении.