Российская дипмиссия не знала о пребывании журналистов в ЦАР

Москва, , 11:39 — REGNUM Посольство России в Центрально-Африканской Республике не было поставлено в известность о работе российской съемочной группы на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», — говорится в комментарии ведомства.

30 июля в 300 км к северу от столицы ЦАР города Банги были найдены тела трех человек, при которых были журналистские документы. Предположительно, погибшие — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

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Российские дипломаты работают с местными правоохранителями и чиновниками, выясняя обстоятельства гибели граждан РФ. В МИД добавили, что тела погибших будут переданы на родину, их родные получат необходимую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель местных властей рассказал о группе, атаковавшей российских журналистов 30 июля. Их захватили около 10 человек, все они носили тюрбаны и говорили на арабском языке.

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