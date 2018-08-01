В Ярославской области жильцам горевшего дома окажут помощь

Рыбинск, Ярославская область, , 11:30 — REGNUM Минувшей ночью в Рыбинске Ярославской области горел четырехэтажный кирпичный дом на 37 квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По прибытии сотрудники МЧС зафиксировали горение кровли на площади около 100 квадратных метров, из здания были эвакуированы 10 жителей. Как сообщают в ГУ МЧС по Ярославской области, при пожаре никто не пострадал, открытое горение ликвидировано к половине второго ночи. В настоящее время продолжается проливка здания.

Всего в ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 17 единиц техники. По информации ГУ МЧС по Ярославской области, в результате пожара полностью уничтожена кровля дома, частично повреждены квартиры на 3-м и 4-м этажах. Причины пожара, виновное лицо устанавливаются, создана комиссия по определению ущерба.

Состояние дома 1917 года постройки ветхое, на момент возгорания он уже был частично расселен.

«Сразу после сообщения о пожаре на место выехали оперативные службы, была организована рабочая группа КЧС. Специалисты жилкомцентра приехали с ключами от комнат в маневренном жилом фонде, чтобы в случае необходимости сразу передать их жителям, которые остались без крова. Там зарегистрировано 18 семей в количестве 35 человек. Пока жильцы дома разъехались по родственникам, но вся необходимая помощь им будет оказана», — приводит слова главы Рыбинска Дениса Добрякова портал региональных органов власти.

1 августа состоится совещание у главы Рыбинска, а затем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором будут приняты решения о расселении дома, предоставлении необходимой помощи и использовании резервных фондов.