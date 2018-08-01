Трём уральцам грозят длительные сроки за ограбления банков

Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении трёх местных жителей обвиняемых в разбойном нападении на офисы банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе прения сторон, государственный обвинитель потребовал назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки 15, 14,5 и 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, участников преступной группы обвиняют в дерзких ограблениях трёх офисов банков в Екатеринбурге, которые были совершены в период с июля 2016 года по июнь 2017 года. Во время одного из налётов, подсудимые использовали велосипеды, как мобильные средства передвижения, не имеющие идентификационных номеров.

Отметим, что один из участников преступной группы был осуждён в апреле 2018 года на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он заключил досудебное соглашение с органами следствия и рассмотрение его дела было выделено в отдельное производство.

Читайте ранее в этом сюжете: За ограбление банков в Екатеринбурге будут судить банду велосипедистов