«Сакральная жертва»: соцсети о гибели журналистов в ЦАР

Банги, , 12:41 — REGNUM В ЦАР обнаружили тела убитых российских журналистов. Они погибли в ходе работы над документальным проектом, посвящённым частной военной компании «Вагнер», по заказу «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. По мнению соцсетей, смерть журналистов была не случайной.

Многие пользователи отмечают, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центрально-Африканскую Республику без охраны, что изначально было рискованно. Они считают, что ЦУР намеренно пренебрег безопасностью, потому что гибель журналистов была запланирована.

«Их гибель и была их же основной задачей. Им просто про это не рассказали на старте», — пишет Дмитрий К.

«У них задача была умереть, очередная «сакральная жертва». Жаль, что погибают люди только из-за того, что Ходорковскому неймётся всеми правдами и неправдами захватить власть в России. Зачем его выпустили из тюрьмы? Сидел он себе и сидел, чего, он плохо сидел, что ли?» — прокомментировал Игорь А.

В то же время другая часть пользователей отмечает, что не всегда журналистов в горячих точках сопровождают военные. В иных случаях они отправляются на задание на свой страх и риск, заранее зная, что может случиться. Именно так было с Джемалем, Расторгуевым и Радченко.

Писатель Эдуард Лимонов тоже высказался по этому поводу в своём Twitter. Он пишет, что поверил бы в случайных грабителей, если бы среди убитых не оказался Орхан Джемаль.

«Отец Орхана Гейдар был радикалом, но крайне осторожным, Орхан был неосторожным и сделал безоглядную неосторожность своим качеством. А «жизнь прожить — не поле перейти», по-прежнему так».

Пользователь с ником «Удача с нами» считает, что заказчиками убийство были те же люди, которые имеют отношение к убийству Бориса Немцова и расстрелу активистов Майдана. При этом он отмечает, что прослеживается почерк «американских инструкторов»:

«Сомневаюсь, что наши стали бы убивать наших. Рука не поднимется».

Версии об иностранных заказчиках убийства придерживается и Элла Л. По её мнению, история со Скрипалями изжила себя, поэтому «решили сыграть по-крупному».

«Журналисты как «сакральная жертва» подкинут мировым СМИ много новых версий о причастности РФ к чему-либо. Не удивлюсь, что выяснится, что «Новичок» разливали в бутылки в ЦАР», — пишет Элла.

Напомним, 30 июля журналисты погибли от множественных пулевых ранений недалеко от населённого пункта Сибю. По предварительным данным, съёмочная группа подверглась нападению неизвестных боевиков на блокпосту. Одной из версий нападения называют ограбление — у журналистов были с собой наличные и съемочная техника. По данным ряда СМИ, съемочную группу в Центральную Африку направил «Центр управления расследованиями», которым заведует Михаил Ходорковский. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали над фильмом о «ЧВК Вагнер».

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