Подозреваемый в убийстве девочки в Белгородской области задержан

Валуйки, Белгородская область, , 11:18 — REGNUM В Белгородской области правоохранительными органами задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в пресс-службе СКР.

В совершении убийства ребенка подозревают 30-летнего мужчину, не имеющего постоянного места жительства. Известно, на территории региона он находится последние несколько месяцев.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. Девятилетняя девочка, проживавшая вместе со старшей сестрой, являвшейся ее опекуном, пропала. Позже ее тело обнаружили полиция и волонтеры. По факту смерти ребенка возбуждено дело по статье об убийстве. Установлено, что причиной смерти девочки стала механическая асфиксия — ребенка задушили.

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