Embraer 190 в Мексике мог рухнуть из-за сильного порыва ветра

Мехико, , 11:00 — REGNUM Причиной катастрофы пассажирского лайнера Embraer 190 в районе аэропорта города Дуранго (Мексика) мог стать сильный порыв ветра. Об этом сообщил журналистам губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в соцсети Facebook, Аиспуро отметил, что при взлете самолёт, принадлежавший авиакомпании AeroMexico, подвергся сильному порыву ветра и после резкого снижения задел крылом землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в мексиканском штате Дуранго в районе аэропорта Гвадалупе Виктория разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибших в авиакатастрофе на текущий час нет, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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