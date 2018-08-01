Среда, 1 Августа 2018 года
12:08:19 МСК

Embraer 190 в Мексике мог рухнуть из-за сильного порыва ветра

Происшествия

Воздушное судно после резкого снижения задело крылом землю

Мехико, 1 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Причиной катастрофы пассажирского лайнера Embraer 190 в районе аэропорта города Дуранго (Мексика) мог стать сильный порыв ветра. Об этом сообщил журналистам губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в соцсети Facebook, Аиспуро отметил, что при взлете самолёт, принадлежавший авиакомпании AeroMexico, подвергся сильному порыву ветра и после резкого снижения задел крылом землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в мексиканском штате Дуранго в районе аэропорта Гвадалупе Виктория разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибших в авиакатастрофе на текущий час нет, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Двое раненных в авиакатастрофе в Мексике находятся в критическом состоянии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить